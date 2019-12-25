Стало известно, сколько в месяц зарабатывают курьеры в Петербурге

За год спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза. В Петербурге за месяц количество вакансий для них увеличилось в 1,2 раза. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса для поиска работы SuperJob.
Рост спроса на курьеров вырос в связи с распространением онлайн-торговли и из-за опасений россиян за свое здоровье в период пандемии коронавируса.
В Петербурге пеший курьер, в среднем, получает 46 тысяч рублей, максимальная зарплата может достигать 75 тысяч рублей.
Торговые центры Петербурга лишились 20% посетителей из-за закрытых фудкортов.
Фото: Piter.TV
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