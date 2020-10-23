Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Гейджи

Российский боец смешанного стиля сбросил 8,5 кг за шесть дней.

В субботу, 24 октября, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби состоится самый долгожданный поединок UFC 254. В октагоне сразятся российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи. Об этом пишет ТАСС.

Чтобы успешно пройти взвешивания Хабибу пришлось сбросить 8,5 кг за шесть дней. Теперь вес обоих спортсменов одинаковый и составляет 155 фунтов (70,3 кг). Это максимально допустимое значение для легкой весовой категории.

Последним соперником Нурмагомедова был американец Дастин Порье. Бой состоялся в сентябре 2019 года и завершился победой Хабиба. Всего на счету российского спортсмена 28 побед в 28 боях.

Ранее экс-чемпион UFC оценил шансы Гейджи в бою с Нурмагомедовым.

Видео: ВКонтакте / UFC