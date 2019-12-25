"HALLOWEEN" от Amadeus Concerts

Это концерт музыкальных тайн и мистификаций.

Amadeus Concerts предлагает самое неожиданное решение – на загадочный концерт в лютеранский храм, чтобы насладиться прекрасной музыкой в исполнении прекрасных музыкантов! А программа в этот день будет совершенно соответствующей духу даты. Ведь в этот вечер прозвучит Музыка, которой не было.

Зрители узнают историю произведений и авторов, которые были готовы на всё, чтобы их музыка звучала в веках: кто-то подписывал свои творения именами великих, кто-то старался остаться анонимом, а какие-то сочинения - и вовсе не имеют установленного автора. Ну и, конечно, вы услышите прекрасную музыку в исполнении органа, скрипки, рояля и вокала.

В концерте принимают участие: Ольга Котлярова – орган, Евгения Немцева – рояль, Григорий Тадтаев – скрипка, Игорь Ботвин – виолончель.

Стоимость билета 1000 рублей.

Адрес: Яани Кирик (ул. Декабристов, 54)

Фото:предоставлено организаторами