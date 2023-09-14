Гутерриш заявил, что не считает возможным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

В ООН напомнили о том, что Устав ООН не изменится.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш считает, что перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город мира невозможен. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге. Он напомнил о том, что расположение штаба было одобрено странами-членами в Сан-Франциско на конференции в 1945 году. Спикер считает, что нет никакой вероятности изменить Устав ООН по теме. СМИ заметили, что перенос квартиры из одного из самых дорогих для жизни мегаполисов мира мог бы помочь сэкономить миллионы долларов и направить их на помощь нуждающимся.

Напомним, что в 1946 году Нью-Йорк был официально выбран местом нахождения Центральных учреждений ООН. Вопросы пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в США регулирует заключенное соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей 31 октября 1947 года. Речь идет о резолюции под номером 169.

Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций