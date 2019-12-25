Губернатор поручил усилить уборку Петербурга от снега и наледи

С профильными комитетами и администрациями районов провели совещание.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усилят меры по организации уборки внутриквартальных территорий, фасадов и кровель зданий от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Жилищный комитет организует ведомственный контроль уборки внутриквартальных территорий и зданий. Помимо этого специалисты создадут картографический сервис, отображающий объекты и позволяющий отслеживать ход уборки (в ГАТИ система уже внедрена).

Также, в ходе совещания с профильными комитетами и администрациями районов, сотрудникам ГАТИ И ГЖИ напомнили об обязанности оперативно реагировать на выявляемые в районах проблемные адреса, а местные власти должны взаимодействовать с ответственными за содержание ведомственных зданий и оперативно мониторить уборку территорий, поддержание кровель и фасадов зданий, а также отвечать за ограждение опасных зон при работах на крыше. Контроль за работой дворников и кровельщиков также лежит на администрации районов.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега.

Фото: Piter.tv