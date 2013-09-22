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Губернатор отчитался о запасах продуктов в Петербурге
Сегодня, 16:28
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Губернатор отчитался о запасах продуктов в Петербурге

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В городе продолжают работать порядка 200 предприятий, производящих различные продукты.

Губернатор Александр Беглов отчитался о запасах продуктов в Петербурге. Чиновник написал об этом 3 мая в своем телеграм-канале. В частности, градоначальник отметил, что цены на продукты первой необходимости в городе в настоящее время стабильны, дефицита нет запасов продовольственных товаров достаточно.

По его словам, в городе продолжают работу порядка 200 предприятий, производящих различные продукты. Дополнительные поставки некоторых продуктов пройдут внутри агломерации с Ленинградской областью, пишет губернатор.

Перед майскими праздниками Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которые лучше не брать на пикник. Жителям Петербурга порекомендовали отказаться от употребления алкоголя и насладиться выходными, занимаясь спортом и гуляя с друзьями и близкими. 

Фото: Piter.tv

Теги: губернатор, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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