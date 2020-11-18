Губернатор обсудил вопросы поддержки промышленного комплекса

Беглов встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Александром Абросимовым.

В среду, 18 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александром Абросимовым, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Смольный.

Стороны обсудили вопросы поддержки промышленной отрасли во время пандемии коронавируса. Беглов выразил благодарность Абросимову за работу в трудное время. По мнению главы города, важно помочь оборонным предприятиям, которые выполняют масштабные заказы, поэтому власти Петербурга настроены на предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Абросимов в свою очередь поблагодарил Смольный за инициативу, улучшающую бизнес-климат в городе.

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Фото: Piter.TV