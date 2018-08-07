Губернатор поздравил с 80-летием петербургского онколога Владимира Семиглазова

Глава города наградил профессора знаком отличия "За заслуги перед Петербургом".

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 80-летием ученого, члена-корреспондента РАН, заведующего научным отделением – главного научного сотрудника отделения опухолей молочной железы НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Владимира Семиглазова. За многолетний труд и вклад в развитие здравоохранения Беглов наградил профессора знаком отличия "За заслуги перед Петербургом". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил выдающиеся результаты, которых добился Семиглазов в мировой медицине. Его открытия и методы лечения используются врачами по всему миру.

Владимир Семиглазов является основателем российской школы онкомаммологии, автором более 400 научных работ. За свою жизнь профессор провел более 7 тысяч хирургических операций, открыл миру 25 докторов и более 60 кандидатов наук. Более 50 лет Семиглазов трудится в центре онкологии имени Н.Н.Петрова в поселке Песочный.

Фото: пресс-служба Смольного