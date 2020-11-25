Эксперты прокомментировали уход губернатора Владимирской области в Госдуму

Теперь уже бывший губернатор написал в соцсетях о том, что уходит в Госдуму, чтобы работать на благо жителей.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению экспертов, особых достижений у Сипягина в регионе не было, поэтому в следующем году, скорее всего, он был бы кандидатом на отставку. Депутатский мандат теперь обеспечил ему пребывание у власти еще на 5 лет.

В новом качестве я продолжаю работать в интересах родной области, в ваших интересах, друзья. написал в Instagram Владимир Сипягин.

Теперь возникла интрига с тем, кто будет назначен врио губернатора. Обычно Владимир Жириновский требует, чтобы при замене на место также назначали человека из ЛДПР, однако в этот раз кандидата не наблюдается. Возможно, в этот раз ситуация будет иной.

Фото: Instagram / @vladimirsipiagin