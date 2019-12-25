СМИ: губернатор Владимирской области принял решение об уходе в отставку

Предположительно, глава региона на следующей неделе планирует объявить о переходе в Госдуму.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подал заявление об отставке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, чиновник на следующей неделе после объявления результатов голосования Центральным избирательным комитетом планирует объявить о переходе в Государственную Думу. Отмечается, что Сипягин по итогам выборов получит депутатский мандат. Он входит в федеральную часть списка партии ЛДПР.

Источники не исключает, что должность главы Владимирской области может занять Александр Авдеев, который в настоящее время он руководит межрегиональным координационным советом партии "Единая Россия" по Центральному федеральному округу.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Государственную Думу и заявил, что стране "нужен сильный парламент". Глава государства уточнил, что избрание членов нижней палаты законодательного органа является важнейшим событием для государства, в котором все заинтересованы.

Фото: Instagram / vladimirsipiagin