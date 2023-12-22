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Вчера, 22:52
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Губернатор Петербурга заявил, что город готов помочь пострадавшим в Подмосковье

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Напомним, террористический акт в Подмосковье совершили неизвестные.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом градоначальник заявил в своем tg-канале. 

Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления – пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь.

Губернатор Петербурга

Напомним, террористический акт в Подмосковье совершили неизвестные. По данным tg-канала Baza, по подозрению к причастности к преступлению разыскивают белый автомобиль Renault Logan с тверскими номерами.

После стрельбы злоумышленники совершили поджог здания, площадь пожара составила 13 тыс. "квадратов". Спасатели продолжают тушить огонь. Предварительно, пострадали более 100 человек, погибли 40.

В связи с терактом в Подмосковье в Ленобласти отменяют все развлекательные мероприятия.

Видео: Telegram / 112

Теги: губернатор петербурга, крокус сити холл, террористический акт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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