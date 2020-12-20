Губернатор Петербурга поздравил коллектив университета МЧС со 115-летием вуза

В честь юбилейной даты состоялось торжественное мероприятие.

В понедельник, 18 октября, Санкт‑Петербургскому университету Государственной противопожарной службы МЧС России исполнилось 115 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольном.

В честь юбилейной даты состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и врио Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Беглов поздравил преподавателей, студентов, кадетов, выпускников и ветеранов университета. Он поблагодарил преподавателей "за подготовку не просто специалистов, но и настоящих героев".

В нашем городе всегда с глубоким уважением относились к труду огнеборцев. Жители Петербурга знают, что пожарные и спасатели всегда придут на помощь. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Некоторых сотрудников вуза наградили медалями МЧС России и почетными знаками. Ещё ряду сотрудников объявлена благодарность Губернатора за подготовку специалистов.

Фото: пресс-служба Смольного