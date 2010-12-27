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Полтавченко пригрозил отзывать лицензии у управляющих компаний с долгами
Сегодня, 13:15
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Asyaromanenkova
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Полтавченко пригрозил отзывать лицензии у управляющих компаний с долгами

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Губернатору Петербурга не понравилось, что частные управляющие компании накапливают большие долги перед ресурсоснабжающими предприятиями. Он напомнил, что власти могут отзывать лицензии у таких организаций.

Во вторник, 26 сентября, на заседании правительства Петербурга глава жилищного комитета Валерий Шиян рассказал о просроченных задолженностях управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

По данным на 1 июля 2017 года долги перед энергетиками сократились на 4,67% в годовом выражении. То есть, УК расплатились как минимум за поставки прошлого отопительного сезона.

Глава комитета заметил, что проблемными в отрасли остаются частные УК. В районах с большим количеством таких управ соответственно и больше проблем. Например, в Невском районе на частников приходится 90% долга.

Губернатор отметил, что у города остался рычаг давления на частные управляющие компании. Георгий Полтавченко напомнил о возможности властей отозвать лицензию у должников.

Теги: долги по коммуналке , новости питера , новости спб , управляющая компания спб
Категории: Новости СПб

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