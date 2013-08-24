Губернатор Петербурга проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС

Беглов пришел на участок №153, который находится в школе №12 на улице Кораблестроителей.

В воскресенье, 19 сентября, губернатор Петербурга проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов пришел на участок №153, который находится в школе №12 на улице Кораблестроителей. Губернатор отметил, что на избирательных участках созданы необходимые условия для голосования. Они обеспечены всеми техническими средствами.

Напомним, сегодня заключительный день голосования. В Северной столице жители выбирают депутатов, которые будут представлять интересы населения в Госдуме и Законодательном Собрании. Для того, чтобы принять участие в политическом событии, горожане должны прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом.

Ранее Петербург вошел в список регионов с самой низкой явкой по стране.

Фото: пресс-служба Смольного