Губернатор Петербурга принял участие в праздновании Крещения

Он окунулся в купель на на Васильевском острове.

В воскресенье, 19 января, Алексадр Беглов окунулся в иордань на Аптекарской набережной возле дома № 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Перед этим градоначальник проверил безопасность и организацию мест для традиционного омовения вместе с начальником ГУ МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным, а так же пообщался в верующими жителями и гостями города.

Полный список адресов купелей для крещенских купаний в Петербурге можно посмотреть здесь.

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