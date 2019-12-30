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Губернатор Петербурга принял участие в праздновании Крещения
Сегодня, 14:27
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Arinablinova

Губернатор Петербурга принял участие в праздновании Крещения

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Он окунулся в купель на на Васильевском острове.

В воскресенье, 19 января, Алексадр Беглов окунулся в иордань на Аптекарской набережной возле дома № 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Перед этим градоначальник проверил безопасность и организацию мест для традиционного омовения вместе с начальником ГУ МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным, а так же пообщался в верующими жителями и гостями города. 

Полный список адресов купелей для крещенских купаний в Петербурге можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль.

Фото: pexels 

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Категории: Лента новостей,

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