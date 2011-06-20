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Губернатор Петербурга поздравил с 70-летием епископа Назария
Сегодня, 18:56
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Губернатор Петербурга поздравил с 70-летием епископа Назария

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Епископ отметил 70-летие.

В четверг, 11 августа, губернатор Александр Беглов поздравил с 70-летием наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария (Лавриненко).

В Вашем лице Русская Православная Церковь обрела мудрого наставника, талантливого руководителя и творческого созидателя.

губернатор

Владыка принял обитель в разрушенном состоянии и возродил ее. Александр Беглов отдельно поблагодарил владыку Назария за соработничество.

 Фото: Вконтакте / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Теги: епископ кронштадтский назарий, петербург, свято-троицкая александро-невская лавра
Категории: Лента новостей,

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