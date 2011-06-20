Губернатор Петербурга поздравил с 70-летием епископа Назария

В четверг, 11 августа, губернатор Александр Беглов поздравил с 70-летием наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария (Лавриненко).
В Вашем лице Русская Православная Церковь обрела мудрого наставника, талантливого руководителя и творческого созидателя.
губернатор
Владыка принял обитель в разрушенном состоянии и возродил ее. Александр Беглов отдельно поблагодарил владыку Назария за соработничество.
Фото: Вконтакте / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
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