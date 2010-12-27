Губернатор Петербурга подвел итоги последней рабочей недели года

Градоначальник рассказал о пяти важных новостях этой недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел итоги прошедшей рабочей недели. Информацией градоначальник поделился на своей странице "ВКонтакте".

Одним из итогов недели стало решение о выплате долгов по зарплате рабочим "Метростроя". Основную часть собираются перевести на счет сотрудников в ближайшие два дня. Зарплаты за июнь-октябрь и часть ноября получат 4300 метростроителей.

Беглов посетил новые спортивные площадки в Кронштадтском районе. В Петербурге планируют сделать спортивные и детские площадки безбарьерными, то есть удобными для людей с повышенными потребностями.

Планом на следующий год станет ремонт подвалов, сейчас город занимается чердаками. Во время визита в жилой дом №22 на Посадской улице губернатор выявил неполадки в работе ливневых канализаций:



Также глава Петербурга побывал в гостях в Доме-интернате №1 и поздравил воспитанников с наступающим Новым годом.

"Ребята зарядили своей добротой, открытостью и верой в чудеса", - написал Беглов.

Еженедельное подведение итогов завершила новость о том, что в период с мая по декабря этого года в филиале МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Федорова пересадили роговицу 100 пациентам. Губернатор побывал в клинике и отметил профессионализм врачей.



Фото: gov.spb.ru