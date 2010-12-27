Губернатор Ленобласти заинтересовался планами Беглова по поводу мусорной реформы

Дрозденко направил коллеге письмо.

В среду, 25 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на прямой линии с жителями региона рассказал, что поинтересовался у своего коллеги, губернатора Петербурга Александра Беглова, планами по реализации мусорной реформы. Об этом сообщил портал 47news.

Так, глава 47 региона направил письмо, где попросил предоставить областному регоператору доступ к информации об образователях отходов в городе и о количестве мусора. Также Дрозденко предложил на все мусоровозы установить ГЛОНАСС, чтобы было понятно, где находятся городские машины.

Третьим пунктом обращения стало предложение заключить трехстороннее соглашение с регоператором Ленобласти и полигонами, чтобы был возможен учет происхождения мусора. К тому же, губернатор попросил поднять вопрос о сортировке мусора в Петербурге перед вывозом в Ленобласть.

Главным же вопросом, поставленным в письме, стали планы правительства Петербурга о строительстве в черте города мусоросжигательных заводов.

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Фото: lenobl.ru