Губернатор Ленобласти рассказал в Instagram, сколько принес региону каждый его шаг на ПМЭФ

Александр Дрозденко опубликовал статистику по своим шагам и привлеченным на экономическом форуме инвестициям.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал пост в своем личном аккаунте в соцсети Instagram, посвященный прошедшему Петербургскому международному экономическому форуму и участию в нем 47 региона - а также самого губернатора. Губернатор привел общую сумму инвестиций в регион - 1 триллион 32 миллиарда рублей и поделился количеством шагов, сделанных им лично на форуме за два дня.



В общей сложности глава региона сделал 20600 шагов. Это позволило ему сделать подсчет и прийти к выводу, что каждый его шаг принес области 50 миллионов рублей.

В комментариях пользватели, впрочем, усомнились в том, что шаги губернатора служат на благо простых жителей региона и высказались о проблемах, которые упорно не меняются в области несмотря на триллионные инвестиции и привлекательность для бизнеса, о которой заявляли власти, ссылаясь на рейтинг Агентства стратегических инициатив.



Высказали жители Ленобласти и надежду на то, что переноса порта в Приозерск не случится. Губернатор ответил в комментариях, что это решение принимает не он, хотя ранее он давал положительные оценки перспективе такого переноса.



Пользователи пожелали видеть в регионе реальное улучшение жизни, а не слышать о рекордных цифрах, и напомнили, что в области нет "ни дорог, ни газа".



Фото: drozdenko_au в соцсети Instagram