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Губернатор Ленобласти принял участие в крещенских купаниях
Вчера, 21:54
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ProkVad
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Губернатор Ленобласти принял участие в крещенских купаниях

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Губернатор Ленобласти был замечен при погружении в купель на Тохколодском озере.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вечером 18 января принял участие в крещенских купаниях в деревне Юкки во Всеволожском районе.

Очевидцы из группы ВКонтакте "Всеволожский муниципальный район ЛО" заметили его при погружении в купель на Тохколодском озере.

"Среди верующих, окунувшихся в иордань на озере в Юкках, замечен и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Вообще много было отчаянных купальщиков. И взрослые, и дети!", - говорится в сообщении в группе.

Это входит в традицию губернатора. В прошлом году его также заметили в Юкках.

Фото: группа Всеволожский муниципальный район ЛО

Теги: губернатор , дрозденко , крещенские купания , ленобласть
Категории: Лента новостей Новости СПб

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