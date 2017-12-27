Губернатор Ленобласти принял участие в крещенских купаниях

Губернатор Ленобласти был замечен при погружении в купель на Тохколодском озере.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вечером 18 января принял участие в крещенских купаниях в деревне Юкки во Всеволожском районе.

Очевидцы из группы ВКонтакте "Всеволожский муниципальный район ЛО" заметили его при погружении в купель на Тохколодском озере.

"Среди верующих, окунувшихся в иордань на озере в Юкках, замечен и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Вообще много было отчаянных купальщиков. И взрослые, и дети!", - говорится в сообщении в группе.

Это входит в традицию губернатора. В прошлом году его также заметили в Юкках.

Фото: группа Всеволожский муниципальный район ЛО