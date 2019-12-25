Губернатор Ленобласти почтил память советского танкиста у стелы "Город воинской славы"

В 2021 году в Гатчинском районе будут отмечать 80-летие со дня подвига Зиновия Колобанова.

В среду, 19 августа, в Гатчине прошли торжественные мероприятия, посвященные грядущей годовщине подвига танкиста-героя Великой Отечественной войны Зиновия Колобанова. Память солдата у стелы "Герой воинской славы" почтил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава 47-ого региона возложил цветы к мемориалу и поклонился в знак благодарности за мирное небо над головой.

Напомним, что Колобанов отличился на поле боя, обезвредив 22 немецких танка в сражении под Войсковицами. В следующем году с момента подвига пройдет 80 лет. На круглую дату запланировано проведение масштабной реконструкции.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко приехал в Гатчинский район с рабочей поездкой.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области