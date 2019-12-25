Александр Дрозденко приехал в Гатчинский район с рабочей поездкой

Губернатор осмотрит несколько объектов и пообщается с местными жителями.

В среду, 19 августа, началась рабочая поездка губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко в Гатчинский район. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона прибыл на территорию в 13:00.В планах – посещение обойного предприятия "АРТЕКС" в Веревском поселении. Кроме того, Дрозденко осмотрит медицинский центр в Сиверском, а также скейт-парк и детский сад в Гатчине.

Завершится визит вознесением цветов к городской стеле, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Также губернатор ответит на вопросы инициативных жителей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области