Александр Дрозденко приехал в Гатчинский район с рабочей поездкой

В среду, 19 августа, началась рабочая поездка губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко в Гатчинский район. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Глава региона прибыл на территорию в 13:00.В планах – посещение обойного предприятия "АРТЕКС" в Веревском поселении. Кроме того, Дрозденко осмотрит медицинский центр в Сиверском, а также скейт-парк и детский сад в Гатчине.
Завершится визит вознесением цветов к городской стеле, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Также губернатор ответит на вопросы инициативных жителей.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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