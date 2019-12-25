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Александр Дрозденко приехал в Гатчинский район с рабочей поездкой
Сегодня, 16:18
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Александр Дрозденко приехал в Гатчинский район с рабочей поездкой

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Губернатор осмотрит несколько объектов и пообщается с местными жителями.

В среду, 19 августа, началась рабочая поездка губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко в Гатчинский район. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона прибыл на территорию в 13:00.В планах – посещение  обойного предприятия "АРТЕКС" в Веревском поселении. Кроме того, Дрозденко осмотрит медицинский центр в Сиверском, а также скейт-парк и детский сад в Гатчине.

Завершится визит вознесением цветов к городской стеле, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Также губернатор ответит на вопросы инициативных жителей.

Ранее мы рассказали о том, что мост через Свирь планируют достроить к 2023 году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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