Мост через Свирь планируют достроить к 2023 году

Об опережении сроков рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Во вторник, 18 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Подпорожский район с рабочим визитом. В ходе поездки глава региона осмотрел строительные работы на одном из важнейших районных объектов – двухполосном мосту через реку Свирь. Об этом сообщил 47channel.

По словам губернатора, мост, который планировали сдать в 2025 году, может заработать уже в 2023-ем. Это стало возможно благодаря быстрой и слаженной работе специалистов и своевременному финансированию. Отменим, что средства на проект – почти 4 миллиарда рублей - были выделены из регионального и федерального бюджетов.

Дрозденко продемонстрировали схемы моста, под которым смогут проплывать даже крупные суда: общая длина его опор составит 70 метров - 30 от уровня водной поверхности 40 - под водой.

Заказчиком строительства моста через Свирь выступает ГКУ "Ленавтодор". Его протяженность составит 727 метров. Рабочие находятся на объекте круглые сутки. В данный момент они заняты установкой свай, завершив подготовку площадки.

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Фото: 47channel