Для владельцев аварийного жилья в Подпорожье готовят новые квартиры

Во вторник, 18 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел место строительства будущего жилого комплекса для собственников квартир в аварийных домах в рамках рабочей поездки в Подпорожский район. Об этом сообщил 47channel.
Всего в районе будут расселены 667 квартир, что является рекордным количеством со времён СССР. Отметим, что в новом ЖК предусмотрена котельная.
Кроме того, губернатор успел посетить ФОК и спортплощадку, оценив их качество и многофункциональность.
Ранее мы рассказали о том, что в Подпорожском районе реставрируют древние храмы и образовательный центр.
Фото: 47channel
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