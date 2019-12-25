Для владельцев аварийного жилья в Подпорожье готовят новые квартиры

Собственники разместятся в новом жилом комплексе.

Во вторник, 18 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел место строительства будущего жилого комплекса для собственников квартир в аварийных домах в рамках рабочей поездки в Подпорожский район. Об этом сообщил 47channel.

Всего в районе будут расселены 667 квартир, что является рекордным количеством со времён СССР. Отметим, что в новом ЖК предусмотрена котельная.

Кроме того, губернатор успел посетить ФОК и спортплощадку, оценив их качество и многофункциональность.

Ранее мы рассказали о том, что в Подпорожском районе реставрируют древние храмы и образовательный центр.

Фото: 47channel