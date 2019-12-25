Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке трассы "Игора Драйв" к "Формуле-1"

Для этого потребуются большие инвестиции.

Для проведения этапа "Формулы-1" на трассе "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленобласти потребуются масштабные инвестиции, в том числе и из федерального бюджета. Об этом рассказал глава 47 региона Александр Дрозденко.

2023 год – год прихода "Формулы-1" и мы должны подойти к этому такой хорошей командой хорошего субъекта. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В рамках улучшения инфраструктуры для проведения этапа Формулы-1 будет проведен ремонт ж/д вокзала в поселке Сосново и платформы "69 километр". Также планируется строительство новых и реконструкция существующих развязок, обустройство парковок и подъездных автодорог.

Дни проведения "Формулы 1" в Ленобласти могут сделать выходными.

Фото: ВКонтакте / Игора Драйв