Губернатор Дрозденко объявил об усилении ветеринарного контроля

В Ленобласти будут использовать дроны и приложения для мониторинга сельхозземель.

Власти Ленинградской области намерены усилить контроль за использованием земель сельхозназначения и ужесточить ветеринарный надзор с применением цифровых технологий. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко по итогам встречи с руководителем Северо-Западного управления Россельхознадзора.

На совещании обсуждалось развитие агропромышленного сектора региона. Одной из ключевых тем стала организация совместного муниципального земельного контроля. Для мониторинга состояния земель планируется активное использование беспилотных летательных аппаратов и специализированных мобильных приложений. Целью является выявление и ликвидация несанкционированных свалок и очагов распространения борщевика Сосновского. Процедура изъятия земельных участков у собственников, не выполняющих обязательства по их содержанию, уже инициирована. Решение принято для сохранения плодородия почв.

В сфере ветеринарии стороны договорились о синхронизации действующих систем автоматизированного учёта. Мера направлена на повышение эффективности профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных. Внедрение единых цифровых решений должно усилить ветеринарное сопровождение предприятий агропромышленного комплекса. Конкретные сроки реализации новых мер контроля не уточняются.

Фото: freepik