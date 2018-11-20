Грузовик едва не сбил петербуржцев, устроивших селфи-марафон на дамбе

Счастливое спасение попало на камеру видеонаблюдения.

Петербургские подростки чуть не стали жертвами на тоннеле у дамбы. Молодые люди поставили машину на "аварийку" и вышли на проезжую часть, чтобы сфотографироваться. Однако, водитель грузовика не ожидал, что на трассе окажется и препятствие и едва не задел юношей. Компании чудом удалось вовремя отбежать от движущегося большегруза.

Инцидент попал на записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что четверо ребят вышли на дорогу и фотографируются. Проезжающий грузовик успел вильнуть в сторону, задев только припаркованную легковушку. После этого шофер не остановился, а пострадавшие пытались догнать виновника аварии.

Видео и фото: YouTube/ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России