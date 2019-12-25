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Грузчик украл из "Пятерочки" более 600 тысяч рублей и попытался улететь из страны
Сегодня, 10:20
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Arinablinova

Грузчик украл из "Пятерочки" более 600 тысяч рублей и попытался улететь из страны

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Мужчину удалось задержать в Московском Аэропорту.

В воскресенье,16 февраля стало известно, что грузчик украл из кассы "Пятерочки" в Санкт-Петербурге более 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Мужчина похитил деньги из открытого сейфа и скрылся с места преступления. В полицию о случившемся заявила старший продавец магазина.

Злоумышленника удалось задержать в Московском аэропорту. Он регистрировался на рейс и планировал улететь из страны на родину в Узбекистан. 

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина пачку пельменей и 2 флакона духов.

Фото: pexels

 

Теги: кража, магазин, пятерочка, узбекистан
Категории: Лента новостей,

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