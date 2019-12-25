Грушко заявил, что РФ надеется на сертификацию российской вакцины в ЕС в ближайшее время

В МИД напомнили о необходимости совместной борьбы с пандемией.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что РФ надеется на сертификацию российской вакцины "Спутник V" в ЕС в ближайшее время. Об этом дипломат сообщил на интернет-мероприяти в рамках XII форума "Северное измерение".

Надеемся, что в ближайшее время состоится сертификация российской вакцины и можно будет приступить к системному взаимодействию на благо всех европейских народов в интересах построения пространства, которое будет безопасно для всех его обитателей. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Эксперт напомнил, что Россия хочет сотрудничать с Евросоюзом на основе равноправия в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В МИД заметили, что этот вопрос стал "ареной для политического противостояния".

Лавров: долгая регистрация "Спутника V" уже вызывает недовольство в Европе.

Фото: Piter.tv