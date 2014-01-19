Леонид Шаров рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 декабря сделал старший офицер пресс-службы Леонид Шаров. Военнослужащий уточнил, что Вооруженные силы Украины лишились в зоне ответственности "Запада" до 550 человек личного состава, а также 13 пунктов управления беспилотниками.

За сутки потери противника составили до 550 боевиков и 16 единиц вооружения, военной и специальной техники, 2 артиллерийские системы, 6 минометов, шесть пикапов, 2 квадроцикла. Также уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиации. Леонид Шаров, старший офицер "Запада"

Бойцам удалось отразить семь атак и сорвать четыре контратаки штурмовых групп от трех механизированных, аэромобильной, танковой бригад, подразделений территориальной обороны и разведывательно-ударного батальона армии киевского режима. Во взаимодействии с артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и авиацией военнослужащие "Запада" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, находившейся вблизи населенных пунктов Подлиман, Петропавловка, Загрызово, Красный Лиман, Богуславка и Торское. Во время организации контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено свыше сотни объектов ВСУ. В частности, уничтожены гаубица FH70 британско-шведского производства и орудие М119 американского производства. Ракетными войсками совершен воздушный удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады. Расчеты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны успешно подавили и уничтожили пять БПЛА самолетного типа.

Бойцам танкового полка группировки "Центр" вручили госнаграды.

Фото и видео: Минобороны России