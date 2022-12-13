Группировка "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных

Группировка "Центр" Вооруженных сил России уничтожила за последние сутки проведения специальной военной операции до 95 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно поражены четыре единицы боевой техники противника. Речь идет о двух бронированных машинах, гаубицах Д-20 и Д-30.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37.
Фото и видео: Минобороны России
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