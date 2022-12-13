Группировка "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Группировка "Центр" Вооруженных сил России уничтожила за последние сутки проведения специальной военной операции до 95 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно поражены четыре единицы боевой техники противника. Речь идет о двух бронированных машинах, гаубицах Д-20 и Д-30.

Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37.

Фото и видео: Минобороны России