Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили три украинские РЛС (радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства) AN/TPQ-37. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожены три AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Украинские военные потеряли более 30 солдат на южнодонецком и запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России