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Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили три украинские РЛС (радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства) AN/TPQ-37. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожены три AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Украинские военные потеряли более 30 солдат на южнодонецком и запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, рлс, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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