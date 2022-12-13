Украинские военные потеряли более 30 солдат на южнодонецком и запорожском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Восточной" группировки на СВО.

Украинские военнослужащие лишились более 30 солдат на южно-донецком и запорожском направлениях в зоне проведения Вооруженными силами России специальной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 21 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи выполнялись силами группировки "Восток". Операции производились при помощи работы оперативно-тактической и армейской авиации, за счет артиллерийского огня. В районах городов Угледар и Новомихайловка, расположенных на территории Донецкой народной республики, а также у Преображенки Запорожской области были ликвидированы подразделения ВСУ.

Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Конашенков: ВКС России сбили украинский Су-25.

Фото и видео: Минобороны России