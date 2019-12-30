Группа Radiohead открыла электронную библиотеку

Британская группа Radiohead объявила об открытии онлайн-проекта под названием Radiohead Public Library. Теперь на одном сайте собрана настоящая библиотека материалов, связанных с группой. Поклонники команды Тома Йорка смогут увидеть видео и аудиозаписи живых выступлений группы, черновики неизданных песен, художественные работы и другие редкие материалы.
В Twitter-аккаунте группы подметили, что раньше сайт группы был "ужасно неинформативным и непредсказуемым". Теперь все изменилось и он стал "чрезвычайно информативным". Для доступа к библиотеке материалов, связанных с группой, пользователям нужно пройти регистрацию на сайте и получить электронную персональную карту с QR-кодом.
Ранее мы сообщали о том, что рэпер Eminem в треке Godzilla побил свой рекорд по скорости читки.
Видео: twitter.com/radiohead
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