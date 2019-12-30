Группа Radiohead открыла электронную библиотеку

Вход в "библиотеку" осуществляется по "читательскому" билету с QR-кодом.

Британская группа Radiohead объявила об открытии онлайн-проекта под названием Radiohead Public Library. Теперь на одном сайте собрана настоящая библиотека материалов, связанных с группой. Поклонники команды Тома Йорка смогут увидеть видео и аудиозаписи живых выступлений группы, черновики неизданных песен, художественные работы и другие редкие материалы.

В Twitter-аккаунте группы подметили, что раньше сайт группы был "ужасно неинформативным и непредсказуемым". Теперь все изменилось и он стал "чрезвычайно информативным". Для доступа к библиотеке материалов, связанных с группой, пользователям нужно пройти регистрацию на сайте и получить электронную персональную карту с QR-кодом.

Ранее мы сообщали о том, что рэпер Eminem в треке Godzilla побил свой рекорд по скорости читки.

Видео: twitter.com/radiohead