Участники группы Little Big устроили танцы в костюмах еды в новом клипе "Tacos"

Пользователи отметили, что коллектив вновь выпустил песню, которая "заедает".

Музыкальная группа Little Big выпустила новый клип на песню "Tacos". Ролик появился на официальном канале коллектива в YouTube ночью 14-го августа. На данный момент клип собрал более 400 тыс. просмотров.

В клипе принял участие танцор Дмитрий Красилов, также известный как "Пухляш". Все начинается с того, что он кладет бутерброд с сыром в микроволновку. После этого ему мерещится, что еда ожила: члены группы танцуют в костюмах в виде еды - шавермы, пиццы, суши и так далее. После галлюцинаций он вытаскивает разогревшийся бутерброд и выходит с кухни.

Большинству комментаторов положительно оценили новую композицию.

Также Пухляш снялся в песне Little big "Uno", с которой группа должна была выступить на Евровидении-2020.

Видео: Little Big / YouTube