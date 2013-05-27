В музыке группы тексты про отношения, в которых "всё сложно", сочетаются с танцевальным зарядом.

Группа "Айскрим Харт" представила второй мини-альбом – команда из Владивостока перебралась в Петербург, так отмечается новый этап в творчестве музыкантов. В дуэте работают Настя Мещерякова, автор саундтрека к сериалу "Молодежка", и Саша Половцев, участник группы Hays. Артисты уже выпустили мини-альбом "БЯМ", клип и завоевали статус фрешменов инди-сцены.

Над создание второго альбома группа "Айскрим Харт" трудилась полгода и получил название "Парнишка". Гитары, электронные биты и атмосферные синтезаторы — в музыке группы тексты про отношения, в которых "всё сложно", сочетаются с танцевальным зарядом.

Ранее фестиваль многоканальной электронной музыки завершился на Новой сцене Александринского театра. Мы показали, как это было.

Фото: предоставлено группой