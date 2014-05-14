Греф назвал маловероятным риск стагфляции в мире

Он считает, что к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью "РИА Новости" заявил, что в мире не очень велик риск стагфляции. По его словам, главной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, однако к середине следующего года глобальная экономика должна адаптироваться к новым условиям. После этого нормализуется и динамика цен.

Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик. Основная причина мировой инфляции - это более быстрое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление. Герман Греф, глава Сбербанка

Греф отметил, что из-за пандемии нарушились технологические цепочки, вырос спрос на чипы, что в том числе привело к инфляции. В свою очередь росту цен на сельхозпродукцию способствуют климатические условия и рост стоимости на энергоносители.

Ранее мы писали, что Минсельхоз предлагает отменить пошлину на ввоз говядины и свинины.

Фото: kremlin.ru