Сейчас цена на гречку стабилизировлась.

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год. Её средняя цена выросла за год в 7 раза - до 87,1 рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Эксперты отмечают, что причина роста цены — ажиотажный спрос на продукт весной 2020 года. Тогда, перед пандемией, россияне стали скупать продукты с длительным сроком хранения — в том числе и крупы. В марте спрос на гречку вырос на 170-200%. Соответственно, тогда на неё выросла и цена.

Отмечается, что сейчас цена на гречку стабилизировлась. В октябре она упадёт, так как на прилавки начнёт поступать новый урожай.

Ранее мы писали, что самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло.

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