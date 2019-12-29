В Петербурге задержали гражданина Индии по делу о двойном убийстве

Он находился в розыске 19 лет.

Оперативники петербургского уголовного розыска задержали 45-летнего гражданина Индии, которого подозревают в двойном убийстве. Иностранец бегал от полиции 19 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину по имени Гилл Харпиндар Сингх задержали возле дома №38/1 на Парашютной улице и доставили в 78-й отдел полиции. Известно, что в мае 2001 года Сингх был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Весной 2001 года на автостоянке у дома №6 на набережной Робеспьера нашли тела двух иностранцев – гражданина Вайканти и гражданина Чинтапали. Оба приехали в Петербург из Индии. Следователям удалось установить, что убитые проживали на улице Маяковского и скончались от множественных травм органов дыхания. По предварительным данным, мужчины лишились жизни в своей квартире из-за сберкнижек, кредиток и личных вещей.

Ранее мы писали, что петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

Фото: Piter.TV