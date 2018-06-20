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Гражданин из Узбекистана заключил брак с нелюбимой ради проживания в Выборге
Сегодня, 14:36
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KaterinaKono13

Гражданин из Узбекистана заключил брак с нелюбимой ради проживания в Выборге

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По результатам судебного слушания, брак, заключенный между жителем Узбекистана и россиянкой признан фиктивным с момента его заключения.

Гражданин из Узбекистана заключил брак с нелюбимой ради проживания в Выборге, к такому выводу пришла прокуратура города после судебного разбирательства. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Прокуратура установила, что в июле 2018 года управлением ЗАГС администрации Выборгского района был зарегистрирован брак между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой Российской Федерации. В ходе проверки выяснилось, что пара не жила вместе и более того, виделась последний раз летом прошлого года. По итогам было вынесено заключение, что брак заключался с целью получения разрешения на временное проживание вне квоты.

По результатам судебного слушания, брак, заключенный между жителем Узбекистана и россиянкой признан фиктивным с момента его заключения.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, фиктивный брак
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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