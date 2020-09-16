Граждане Шри-Ланки хотели на лодке пересечь границу России с Эстонией

План не удалось реализовать, так как мужчин заметили пограничники.

Сотрудники УФСБ по Петербургу и области задержали шесть граждан Шри-Ланки, которые пытались пересечь государственную границу РФ и попасть в Эстонию. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Злоумышленники заранее подготовили план пересечения границы и проработали маршруты следования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчины кусачками проделали отверстие в инженерном заграждении в Сланцевском районе и вышли на берег реки Нарвы. Пересечь акваторию они собирались на лодке, но их заметили пограничники.

Сланцевский городской суд признал граждан Шри-Ланки виновными и постановил лишить их свободы на 1 год и 5 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке дали персональное разрешение на въезд в Финляндию из-за семейных обстоятельств.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО