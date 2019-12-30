Грабители вынесли офисную технику суммой в 100 тысяч рублей

Трое подозреваемых уже задержаны полицией.

Утром 17 января в полицию Приморского района обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина, выбив окно, забрался в помещение организации, которая занимается ремонтом техники.

Грабитель вынес 5 мобильных телефонов, ноутбук, шуруповерт, паяльную станцию, 16 сенсорных экранов для мобильных телефонов и внешний жесткий диск. Сумма ущерба составила 100 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Похищенная техника еще не изъята. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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