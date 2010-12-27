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Готовность Ленинградской области к отопительному сезону превысила 85%
Сегодня, 17:38
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nastya960
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Готовность Ленинградской области к отопительному сезону превысила 85%

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В 2018 году на подготовку объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду в бюджете Ленинградской области заложено более 2,5 млрд рублей.

Ленинградская область больше, чем на 85% готова к отопительному сезону, запасы топлива сформированы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Подготовка к зиме идет в соответствии с комплексным планом. Теплоснабжающие организации региона предприняли необходимые меры, чтобы рост цен на топливо не отразился на потребителях, а его запасы были своевременно сформированы.

Юрий Андреев, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу

Для устранения аварий в сфере ТЭК или ЖКХ уже сформированы почти 600 бригад. На сегодняшний день у них есть все материалы, инструменты и оборудование для этого. Также, на субсидии было куплено 405 генераторов.

В 2018 году на подготовку объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду в бюджете Ленинградской области заложено более 2,5 млрд рублей.

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Фото: pixabay.com

 

Теги: батареи , леноболасть , отопление , тепло
Категории: Лента новостей Новости СПб

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