Государственный музей спорта открыли в особняке Абамелек-Лазарева на набережной Мойки

В музее всего два зала.

Государственный музей спорта открылся 7 февраля в особняке Абамелек-Лазарева на набережной Мойки, 23. В особняке находится комитет по физической культуре и спорту. Об этом рассказали в пресс-службе городского ЗакСа.

В музее всего два зала. В первом находится постоянная экспозиция "История отечественного спорта", а во втором — временная экспозиция об истории ГТО. В музее более 500 различных предметов. Среди них — памятная медаль дебютной для советских атлетов Олимпиады 1952 года в Хельсинки, а также кубок за первое командное место на чемпионате Европы по борьбе, который состоялся в Ленинграде в 1976 году.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга