Гостя Петербурга задержали за хранение крупной партии амфетамина

В Петербурге задержан житель Твери с незаконным хранением наркотических средств.

Жителя Твери задержала полиция в Петербурге за подозрение в незаконном хранении амфетамина.

23 августа в Красногвардейском районе на улице Коммуны задержали 28-летнего безработного мужчину из Твери. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что при личном досмотре подозреваемого было обнаружено 24,5 грамма амфетамина.

В результате, приезжий в Северную столицу оказался обвиняемым в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Ранее мы сообщали, что в квартире у петербуржца нашли наркотические вещества, оружие и боеприпасы.