Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Гостя Петербурга задержали за хранение крупной партии амфетамина
Сегодня, 10:42
0
Shdaria
100

Гостя Петербурга задержали за хранение крупной партии амфетамина

0
 
 

В Петербурге задержан житель Твери с незаконным хранением наркотических средств.

Жителя Твери задержала полиция в Петербурге за подозрение в незаконном хранении амфетамина. 

23 августа в Красногвардейском районе на улице Коммуны задержали 28-летнего безработного мужчину из Твери. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что при личном досмотре подозреваемого было обнаружено 24,5 грамма амфетамина. 

В результате, приезжий в Северную столицу оказался обвиняемым в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. 

Ранее мы сообщали, что в квартире у петербуржца нашли наркотические вещества, оружие и боеприпасы.

 

Показать на карте
Теги: наркотические вещества спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5