В квартире у петербуржца нашли наркотические вещества, оружие и боеприпасы

В Петербурге установлен незаконный оборот наркотических средств и оружия, и боеприпасов.

В Петербурге возбуждено 2 уголовных дела в отношении 34-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Кировском районе был выявлен петербуржец. По предварительным данным выявлено, что мужчина занимался сбытом наркотических веществ со своего места жительства. А также с рабочего места из мастерской по ремонту бытовой техники.

В квартире подозреваемого был организован обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения. В ходе экспертизы установлены запрещенные вещества - марихуана общей массой -1215 грамм и гашиш общей массой 762 грамма.

Кроме того, в результате обыска по месту регистрации 34-летнего петербуржца обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы. Экспертно-криминалистической экспертизой выявлено: 6 патронов калибра 5,45 мм., 54 патрона 9 мм., 25 патронов калибра 7,62 мм., обрез гладкоствольного двуствольного ружья ИЖ -27, 76 охотничьих патронов 16 калибра синего цвета и 53 охотничьих патрона 12 калибра.

В отношении мужчины возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".