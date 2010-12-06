Гостиницы Петербурга впервые за семь лет обгоняют апартаменты по вводу номеров

В 2025 году количество новых гостиничных номеров в Петербурге превысит апартаменты.

В 2025 году гостиничный сектор Санкт-Петербурга впервые за семь лет превысит ввод классифицированных сервисных апартаментов, сообщает консалтинговая компания Nikoliers. По прогнозам экспертов, до конца года будет введено около 1,2 тысячи новых гостиничных номеров, в то время как количество классифицированных апартаментов составит около 700.

С начала года в городе открылись четыре апарт-отеля на 2,2 тысячи юнитов, из которых классификацию прошли только 363 номера, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сертифицированных номеров было 645. До конца 2025 года планируется завершить строительство ещё десяти апарт-отелей на 1,9 тысячи юнитов.

Из 4,1 тысячи юнитов, планируемых к вводу в 2025 году, обязательную гостиничную классификацию пройдут лишь 15–20% (около 700 номеров). При этом ожидается, что гостиничные номера составят 1,2 тысячи единиц, что делает 2025 год рекордным впервые за семь лет по вводу гостиниц, отметили в Nikoliers.

Компания также приводит данные о доходности: за первые три квартала 2025 года средний дневной тариф и доходность номерного фонда в гостиницах выросли на 14–19%, в апарт-отелях — на 4–12%, что почти вдвое ниже показателей предыдущего периода.

Фото: freepik (freestockcenter)