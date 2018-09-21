Госстройнадзор: "законодательные каникулы" для застройщиков заканчиваются

Для того, чтобы привести в порядок разрешительную документацию, осталось три рабочих недели.

Петербургский Госстройнадзор напомнил об окончании срока обращения в ведомство за продлением разрешительной документации на строительство, сообщили в пресс-центре службы. У застройщиков осталось три рабочих недели, чтобы успеть привести в порядок необходимую документацию, как того требует законодательство.

В августе органам власти официально разрешили отказывать застройщикам, запрашивающим продление, если заявление поступило менее чем за 10 рабочих дней до того, как срок действия разрешения истечет. Также временные положения Градкодекса позволяли продлевать разрешения, истекшие три года назад. "Законодательные каникулы" для просроченных строек ввели при участии вице-губернатора Николая Линченко, когда стало понятно, что семинары и разъяснения для застройщиков не привели к результатам. Многие строительные организации обходили требования закона, рискуя заплатить крупные штрафы и остановить строительство.

Госстройнадзор напоминает, что слуга оказывается в течение семи рабочих дней. В этом году ведомство разрешило продлить 357 строек.

Тем временем, в Ленобласти запретили малометражные квартиры.

Фото: Piter.TV