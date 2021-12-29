Госдума в ближайшее время может принять закон об экспериментальном налоговом режиме для микробизнеса

Для бизнеса предлагается установить автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Премьер-министр Михаил Мишустин надеется, что в ближайшее время Госдума примет во втором чтении законопроект, который касается экспериментального налогового режима для небольших предприятий. Об этом глава правительства заявил во время форума семейного предпринимательства в Москве.

Мишустин подчеркнул, что правительство данный вопрос поддержало. Он рассчитывает, то депутаты законопроект тоже поддержат. Напомним, что законопроект устанавливает автоматизированную упрощенную систему налогообложения для микробизнеса в качестве эксперимента.

По словам Мишустина, законопроект предлагает в качестве эксперимента освободить микропредприятия от налоговой декларации, предполагается также фактически отсутствие отчетности.

Ранее Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 помогла снизить давление на экономику.

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