  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума приостановила действия Договора между СССР и США о ДРСМД
Сегодня, 13:09
119
nastya960

Госдума приостановила действия Договора между СССР и США о ДРСМД

0 0

ДРМСД - Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теперь президент вправе принимать решение о возобновлении действия договора. Вашингтон начал выходить из Договора еще 2 февраля 2019 года. Законопроект о ДРСМД поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя - по безопасности и обороне.

В феврале США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Владимир Путин решил зеркально ответить на данное решение штатов.

Накануне Су-27 перехватили у границы России бомбардировщики США.

Фото: открытые источники 

 

Теги: дрмсд, россия, ссср, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии